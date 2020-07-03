Париж, , 11:40 — REGNUM Министерство обороны Франции представило книгу с рассказом о 100 африканцах, которые сражались за страну во Второй мировой войне. В представленной книге предлагается увековечить их имена в названиях улиц, сообщает агентство «Красная весна».

«Имена, лица, жизни этих африканских героев должны быть частью нашей жизни свободных граждан, потому что без них мы не были бы тем, что мы есть», — сказала на церемонии в министерстве государственный секретарь при ведомстве Женевьев Дарьёсек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французская полиция не пожелала пасть на колени перед бредовыми идеями, охватившими США и их подражателей. Вместо этого сами французские полицейские вышли на улицы и бросили на мостовую наручники в знак требования уважения к своей работе. По результатам социологических опросов, этот жест поддержали около 42% опрошенных французов.

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