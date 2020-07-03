Джакарта, , 11:40 — REGNUM В канцелярии президента Индонезии заявили, что самый тяжелый сценарий, который может возникнуть в результате пандемии, заключается в том, что число бедных в стране быстро растет, сообщает Kompas.

«Число бедных увеличится на 3,78 миллиона человек», — заявил представитель канцелярии президента.

Кроме того, по прогнозам, число безработных также увеличится на 3,78 млн человек.

Из-за пандемии число бедных в Индонезии может достичь 28 млн человек в 2020 году. Правительство пытается предотвратить этот сценарий, выделив 677 трлн рупий из национального бюджета на социальную защиту и восстановление экономики страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 121 638 граждан Индонезии вернулись на родину из-за границы во время вспышки COVID-19.

Читайте также: Из-за пандемии в Индонезию вернулись свыше 120 тысяч граждан