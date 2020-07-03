Москва, , 11:49 — REGNUM Результаты общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию утверждены Центральной избирательной комиссией. Итоговое постановление зачитала 3 июля на заседании глава ЦИК Элла Памфилова.

Поправки к Конституции РФ о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти считают одобренными, заявила Памфилова.

Обработано 100% бюллетеней. Поправки к Конституции поддержали 77,92% участников голосования, это почти 58 млн граждан РФ. Против высказались 21,27%, около 16 млн избирателей.

Итоговая явка участников голосования составила 67,97%.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам состоялось во всех регионах России 1 июля, с 25 по 30 июня проходило досрочное голосование. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование сопровождалось беспрецедентным контролем, ни одной серьёзной жалобы не зафиксировано.

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