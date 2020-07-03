Москва, , 11:38 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин трагически одинок уже сейчас перед новыми вызовами, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

«Что теперь ждет россиян, прошедших весь этот «дым, Крым и медные трубы»? Стабильность или застой? Перестройка или ускорение? «Шоковая терапия» или «хирургическое вмешательство без анестезии»?» — задает Лысаков вопросы в ТГ-канале.

К сожалению, ответы на эти вопросы не знает никто, даже президент, получивший гарантированные «2036», отметил он.

«Ноша его тяжела как никогда. Проблем стало больше, а силы расходуются. Думаю, что он абсолютно и трагически одинок уже сейчас, перед сегодняшними вызовами, как будем все мы одиноки однажды совсем в других обстоятельствах», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЦИК утвердил итоги голосования по поправкам к Конституции.