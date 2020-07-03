Москва, , 11:25 — REGNUM Дискуссия о поправках к Конституции оказалась востребованной в обществе, а высокая явка показала, что граждане было заинтересованы в принятии поправок, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 3 июля, член Общественной палаты РФ Константин Комков.

В голосовании по поправкам к Конституции приняли участие 67% избирателей, 77,9 из них (или 52,8% от общего числа всех избирателей в России) проголосовали за.

«Отличие этого голосования от голосования по Конституции в 1993 году состоит ещё и в том, что тогда оно было совмещено с выборами в Госдуму. Партии строили свои программы вокруг проекта основного закона. И хотя обычно совмещение двух кампаний увеличивает интерес избирателей, мы увидели обратное ‑ и участников голосования, и тех, кто поддержал поправки, в 2020 году было больше, чем в 1993 году.

В обществе проект нынешних поправок широко обсуждался, в том числе и критически. Такая дискуссия оказалась востребованной. Высокий уровень заинтересованности граждан — заметная особенность нынешнего голосования.

Можно обратить внимание и на то, что все поправки утверждались одним пакетом. Предполагаю, что если бы они были разделены, то уровень поддержки многих из них оказался бы ещё выше. А так получилось, что если избиратель был согласен со всеми поправками, кроме какой-то одной, он, скорее всего, голосовал против. И тем не менее, общий уровень поддержки оказался очень высоким», — отметил Константин Комков.