Тбилиси, , 11:31 — REGNUM Выборная реформа, проведенная депутатами парламента Грузии, является благоприятным событием, но желательно, чтобы в грузинское законодательство были внесены и другие нормы. Об этом говорится в опубликованном 3 июля на сайте диппредставительства комментарии посла Евросоюза (ЕС) в Тбилиси Карла Харцеля.

«Было бы желательно проведение более амбиционных реформ в рекомендованных ОБСЕ БДИПЧ ключевых областях: давление на избирателей, рассмотрение споров и укомплектование комиссий», — пишет европейский посол.

Он также выразил сожаление, что в реформе принимали участие не все политические партии.

Напомним, парламент Грузии 2 июля в окончательном чтении принял законопроект об изменениях Избирательного кодекса. В голосовании принимали участие только депутаты правящей партии «Грузинская мечта». Им хватило голосов для того, чтобы внести изменения в законодательство.

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