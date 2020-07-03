Канберра, , 11:16 — REGNUM Австралийские власти заявили о готовности принять у себя жителей Гонконга, которые недовольны новым законом Китая о национальной безопасности. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы готовы активизировать работу для оказания поддержки жителям Гонконга», — цитирует газета премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля ступил в силу закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, который днём ранее был единогласно принят высшим законодательным органом КНР — постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.

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