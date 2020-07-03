Москва, , 11:14 — REGNUM Законопроект, ужесточающий ответственность за преступления в отношении лиц старше 75 лет, разработала депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Бессараб.

«Мною подготовлен и представлен в экспертный совет Государственной думы законопроект об отнесении преступлений против лиц, старше 75 лет, к отягчающим обстоятельствам», — отметила Бессараб в Facebook.

Она обратила внимание на рост числа обратившихся в ее приемную отчаявшихся пенсионеров.

Мошенники, пользуясь невысокой цифровой грамотностью старшего поколения, цинично грабят их, рассказывая небылицы о внезапном списании средств со счетов, предлагая «помощь от службы безопасности банка», возмущена парламентарий.

«Покупая базы данных, цифровые мошенники не могут не знать, кого грабят», — уверена Бессараб.