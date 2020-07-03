Киев, , 11:14 — REGNUM Окружной административный суд Киева отказал «Партии Шария» в выделении 3,2 млн гривен или свыше $118 тыс. государственного финансирования, сообщило 3 июля издание Strana.ua.

Суд начал рассмотрение дела 19 мая, а 1 июля отказал политсиле в удовлетворении требований, решив, что истец не смог доказать противоправность действий ответчика — Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).

Напомним, на минувших парламентских выборах «Партия Шария» набрала 2,23% голосов и имела право получать госфинансирование. Позже Верховная рада Украины изменила закон, повысив процент голосов, требуемый для госфинансирования партий, до 5%.

Представители «Партии Шария» обратились в суд, заявив, что имеют право на госфинансирование, поскольку это предусмотрено законом, действовавшим во время выборов, а новый закон обратной силы не имеет.

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