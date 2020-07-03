Москва, , 10:58 — REGNUM Наращивание связей и конструктивного взаимодействия в рамках Союзного государства отвечает интересам народов России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер выразил уверенность, что Москва и Минск смогут обеспечить дальнейшее наращивание двусторонних связей на всех направлениях, а также конструктивного взаимодействия в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов наших стран», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко вёл с Владимиром Путиным переговоры о реализации подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства России и Белоруссии.

Договором предусмотрено создание полноценного союзного парламента и других наднациональных органов, а также введение единой валюты. Правительства выработали и парафировали «дорожные карты», которые Лукашенко отказался подписывать и, таким образом, сорвал реализацию договора, а вместе с этим и празднование 20-летия союзного строительства.

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