Париж, , 10:57 — REGNUM Прошение о своей отставке подал президенту Франции Эммануэлю Макрону премьер-министр страны Эдуар Филипп. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«Эдуар Филипп сегодня подал в отставку с поста главы правительства, президент принял (данное прошение)», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что ушедший в отставку Филипп будет продолжать вести текущие правительственные дела с нынешними членами правительства страны до «назначения нового правительства».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что восстановление во Франции после ситуации вокруг пандемии будет проходить тяжело, но не за счет повышения налогов.