Дамаск, , 10:48 — REGNUM Груз медицинской помощи в 10 тонн, который прибыл в аэропорт Дамаска бортом государственных авиалиний Сирии, передала сирийской стороне Индия. Об этом 3 июля сообщает местная газета «Аль-Ватан».

»Десять тонн медицинской помощи из Индии доставили на борту самолета сирийской авиакомпании (Syrian air), прибывшего из Нью-Дели вместе с сирийскими студентами», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что прибытие данного груза в дамасском аэропорту встречали заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, а также посол Индии в Сирии.

Напомним, с июня в Сирии начались проблемы с производством лекарственных препаратов из-за американских санкций в отношении страны. Для того, чтобы избежать такого рода дефицита, власти страны ведут переговоры с Россией, Индией, Китаем и Ираном.