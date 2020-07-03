Кишинёв, , 10:30 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон намерен в июле встретиться с главой Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадимом Красносельским. Об этом Додон сообщил 3 июля в ходе видеоэфира на своей странице в Facebook.

«В конце июля у нас будет встреча, это подтвердила пресс-служба Красносельского. Желательно к этой встрече найти решение по вопросу незаконных пунктов контроля», — сказал Додон.

Он добавил, что власти Молдавии «категорически не согласны и не могут быть согласны с незаконными пунктами контроля, которые установлены по периметру Приднестровья, их около 37».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года Молдавия и Украина приступили к осуществлению полномасштабного совместного погранично-таможенного контроля на пункте перехода «Кучурган — Первомайск» приднестровско-украинской границы.

Создание совместных пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) означает введение полной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей и несет прямой ущерб экономике Приднестровья.