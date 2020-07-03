Аддис-Абеба, , 10:25 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступил с обращением к протестующим в регионе Оромия, пообещав арестовать всех причастных к убийству известного местного музыканта. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на телеобращение Ахмеда 2 июля.

По информации журналистов радиостанции, Ахмед, который сам принадлежит к этносу оромо, призвал жителей региона сохранять единство, заверив их в том, что в отношении виновных в убийстве певца Хачалу Хундессы будут приняты строгие меры.

Ахмед заявил, что убийство «было совершено и организовано внутренними и внешними врагами страны с целью подрыва национальной безопасности и для того, чтобы препятствовать завершению начинаний, которые мы реализуем». По мнению экспертов, Ахмед намекал на представителей Египта и его соратников в конфликте по поводу строительства в Эфиопии плотины «Великого Возрождения», запуск которой окажет влияние на страны вниз по течению Нила — Египет и Судан.

Как отмечают журналисты, Хундесса был политическим заключенным и исполнял песни в поддержку этноса оромо в их борьбе против притеснений федерального правительства.

Напомним, что протесты в стране вспыхнули после убийства музыканта неизвестными. Как сообщили в полиции, целью убийства стало «подстрекательство к беспорядкам в стране». В ходе подавления демонстраций погибли по меньшей мере 90 человек. Для разгона протестующих в столицу страны, Аддис-Абебу, были введены войска, а полиция была вынуждена прибегнуть к использованию слезоточивого газа.

Прошедшие в четверг, 2 июля, похороны Хундессы транслировались по телевидению Оромии.

Со своей стороны, жена музыканта, Санту Демисев Диро призвала правительство Эфиопии возвести памятник в честь ее покойного мужа в столице страны, Аддис-Абебе.

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