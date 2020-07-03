Тбилиси, , 10:21 — REGNUM Грузинские ультранационалисты создали свою партию «Грузинский марш — Национальное движение». Об этом 2 июля написал на своей странице в соцсети Facebook активист движения Эрмиле Немсадзе.

Он сообщил, что учредительный съезд партии проходил в доме-музее грузинского националиста конца XIX — начала XX века Ильи Чавчавадзе. Лозунг нового политического объединения: «Родина. Язык. Вера».

«Цель: сильная объединенная Грузия, где грузинские дети будут жить достойно и радостно, наша культура и национальная идентичность будут сохранены, и восстановлена наша историческая роль на Кавказе и во всем мире», — написал Немсадзе.

Новая партия была создана на основе ультранационалистического движения «Грузинский марш» и примкнувшего к нему движения правого толка «Георгий». Генеральным секретарем был выбран лидер «Грузинского марша» Сандро Брегадзе. Партия планирует принять участие в октябрьских парламентских выборах.

Напомним, движение «Грузинский марш» было создано в 2016 году. Оно известно своими выступлениями против ЛГБТ-пропаганды.

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