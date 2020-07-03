Джакарта, , 10:16 — REGNUM В разгар пандемии министерство иностранных дел Индонезии продолжало развивать двустороннее сотрудничество с Норвегией, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Это отражено в совместном соглашении между Индонезией и Норвегией по ускорению реализации партнерства между двумя странами по сокращению выбросов парниковых газов в результате обезлесения и деградации лесных насаждений.

Делегацию Индонезии возглавляли заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар и заместитель министра окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии Алу Дохонг. Норвежскую делегацию возглавили специальный посланник министра по климату и окружающей среде в Осло и посол Норвегии в Джакарте.

На открытии заместитель министра иностранных дел подчеркнул, что Индонезия всегда сохраняет свою приверженность усилиям по сокращению выбросов парниковых газов.

«Я считаю, что успех сотрудничества между Индонезией и Норвегией в отношении этого соглашения может стать хорошей моделью сотрудничества и примером для многих стран», — заявил заместитель министра иностранных дел Индонезии в ходе онлайн-встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Париже в сотрудничестве с деловым движением Франции (MEDEF) способствуют продвижению иностранных инвестиций из Франции в Индонезию.

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