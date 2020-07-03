Панама, , 10:13 — REGNUM Экс-президентам Панамы Хуану Карлосу Вареле и Рикардо Мартинелли, которые проходят по делам о коррупции с компаниями Odebrecht и New Business, запрещено покидать территорию страны. Об этом 3 июля сообщает прокуратура страны на своей странице в соцсети Twitter.

«В деле Odebrecht прокуратура по делам о коррупции постановила препятствовать выезду из страны … одному из экс-президентов», — говорится в сообщении панамского ведомства.

Также в нем добавляется, что в отношении другого бывшего президента страны запрет на выезд объявлен в связи с делом по компании New Business.

При этом оба бывших главы Панамы обязаны ежемесячно давать в прокуратуру отчет о своем местонахождении.

Кроме этого, ранее стало известно, что экс-главы страны были доставлены в штаб-квартиру антикоррупционной прокуратуры страны для допроса в рамках дел Odebrecht и New Business, а позднее прокуратура выдвинула в отношении указанных лиц обвинения в отмывании денег.

Напомним, ранее стало известно, что некоторые представители ряда латиноамериканских страны получали взятки в многомилионных размерах от компании Odebrecht, являющейся одним из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras.