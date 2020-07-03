Москва, , 10:11 — REGNUM Проголосовав в поддержку поправок к Конституции России, русский народ проявил вековую глубинную мудрость, которая является залогом выживания России испокон веков, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Я не считаю, что у всех тех, кто проголосовал за поправки к Конституции, нет претензий к ситуации сегодня в стране. Конечно, они есть. Но они поняли, эти люди, что смысл этих поправок важнее их личных претензий к нынешней ситуации», — заявил Михеев.

По его словам, это крайне важно и очень примечательно, что российские оппозиционеры записные не понимают, что они живут в стране, где народ веками интуитивно чувствует, что укрепляет государство, и это он ставит во главу угла.

«Потому что крепкое государство в этих условиях — это залог выживания. То, что ослабляет государство, люди воспринимают отрицательно. Иногда это происходит даже на подсознательном уровне», — продолжил Михеев.

В это связи, по его мнению, все возгласы либералов о том, что это все «кремлевская пропаганда» и на самом деле никто не поддерживает поправки к Конституции, а если и поддерживают, то это чуть ли не недочеловеки, не выдерживают критики.

«Вы называете это непросвещённостью, а на самом деле это глубинная мудрость, которая позволяет России выживать из века в век в крайне тяжелых обстоятельствах. Когда какие-то личные обиды, претензии, неудобства иногда даже злоупотребления и преступления власти отходят на второй план, когда речь встает о выживании», — подвел итог Михеев.