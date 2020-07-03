Москва, , 10:07 — REGNUM В Госдуме предостерегли от механического подхода к укреплению регионов России.

Как сообщало, врио главы НАО Юрий Бездудный заявил об отказе от слияния с Архангельской областью, так как люди очень чувствительно отнеслись к этой теме.

«Регионы — не подопытные кролики, которых можно скрещивать ради чьих-то интересов. Государственная региональная политика должна быть тонкой, гибкой и соответствующей требованиям жителей», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Вопрос объединения Ненецкого автономного округа и Архангельской области, который вызвал протестные настроения и повлиял на отрицательный результат голосования по поправкам в Конституцию в НАО, закрыт, регионы не объединят, заявил РБК врио главы НАО Юрий Бездудный.

Читайте ранее в этом сюжете: Бездудный: вопрос об объединении НАО и Архангельской области закрыт