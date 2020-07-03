Москва, , 10:05 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин 7 июля проведет 58-ю сессию Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.

Председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, спикер Госдумы Володин проведет в режиме видеоконференции 58-ю сессию Парламентского Собрания, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Володин также поздравил граждан Белоруссии с Днём независимости.

«Совместная история и многовековая дружба народов наших стран — важные факторы развития российско-белорусских отношений и союзного строительства, в том числе на парламентском уровне», — цитирует Володина сайт нижней палаты российского парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 57-я сессия Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России прошла 21 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге.