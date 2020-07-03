Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Зарубежные средства массовой информации в Соединённых Штатах могут обязать публично раскрывать информации о том, зарегистрированы ли они в качестве иностранных агентов в соответствии с Актом о регистрации иностранных агентов (FARA). Соответствующий законопроект на рассмотрение накануне, 2 июля, внесли членов Сената Конгресса США — демократы Камала Харрис (от штата Калифорния) и Ричард Блюментал (от штата Коннектикут), а также республиканцы Джон Корнин (от штата Техас) и Бен Сасс (от штата Небраска). Об этом сообщает The Hill.

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Инициаторы законопроекта уверены, что подобные меры позволят сократить количество дезинформации, что приобретает особое значение в преддверии выборов в стране.

«Это положение потребует от иностранных агентов четко раскрывать свою принадлежность читателям, зрителям и слушателям. Такая прозрачность поможет потребителям судить об источнике информации, что особенно важно в предвыборный год», — говорится в заявлении Харриса.

Предполагается, что это предложение может быть принято в качестве поправки к Закону о национальной обороне (National Defense Authorization Act).

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года телеканал Russia Today America, который является американским подразделением российского иновещательного телеканала RT, зарегистрировался в США в качестве иностранного агента. Как пояснила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, такое решение было принято, так как в противном случае американские власти грозили возбуждением уголовного дела.