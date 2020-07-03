Вашингтон, 3 июля 2020, 09:57 — REGNUM Российские проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон» должны быть закрыты, заявил специальный представитель президента Соединенных Штатов по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли.
«Мы неоднократно предупреждали, что «Посейдон» и «Буревестник» — ужасные системы, — пишет Биллингсли в своем Twitter. — России необходимо избавиться от данных проектов. Большая трата денег».
По его словам, данные ракеты должны быть охвачены новым договором с Россией об ограничении стратегических вооружений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» отметил, что российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон» в случае ядерной войны станут оружием возмездия.
Напомним, действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанного 8 апреля 2010 года между Россией и США, заканчивается 5 февраля 2021 года. На сегодняшний день Вашингтон пока не определился, стоит ли продлевать этот договор, который президент США Дональд Трамп считает «неудачным».
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