Бразилиа, , 10:05 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро — помеха для стран Латинской Америки на пути к процветанию и демократизации, полагает министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу. Об этом Ураужу заявил в ходе саммита стран МЕРКОСУР, проходившем в формате видеоконференции.

Бразильский министр назвал венесуэльского лидера слоном в посудной лавке Латинской Америки. Мадуро — камень преткновения на пути к процветанию и демократизации региона, приводит слова Араужу портал globo.com.

Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил надежду, что Венесуэла вернётся на демократический путь развития.

«Мы будем неустанно защищать приверженность МЕРКОСУР ценностям демократии», — сказал Болсонару.

Президент Парагвая Марио Абдо выразил солидарность с санкциями Евросоюза и раскритиковал решение Мадуро о высылке из Каракаса представителя Евросоюза, португальского дипломата Изабель Брильханте Педросы, сообщает портал El Deber.

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