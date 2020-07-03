Москва, , 09:44 — REGNUM Кравчук — давно «сбитый летчик» в украинской политике и его мнение мало кому интересно, поэтому придавать значение его словам бессмысленно, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова Кравчук о помощи восстановления Донбасса.

«Однако, любое напоминание о том, во что Киев превратил территорию Донбасса своими бомбежками и экономической блокадой, полезно для европейских политиков пусть даже и в залоге российского участия.

Россия сегодня единственная европейская страна, которая оказывает ЛНР и ДНР системную гуманитарную помощь и, если когда-нибудь Евросоюз удосужится задуматься о помощи республикам и восстановлении их промышленности, сельского хозяйства, разминировании полей и восстановлении инфраструктуры, то России есть смысл показать сколько средств было отправлено на гуманитарные программы

Без этих средств и помощи граждане республик просто не смогли бы нормально жить, получать медицинскую помощь, учить детей, сохранять театры и музей и многое, многое другое.

С этой точки зрения бывший президент Украины Кравчук, который молчал, когда украинские военные самолеты бомбили Луганск, Донецк, другие города и села, хоть в чем-то пригодился», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в Киеве рассчитывают на помощь России в восстановлении инфраструктуры Донбасса после его «возвращения» в состав Украины.

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