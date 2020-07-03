Москва, , 09:44 — REGNUM Американские биолаборатории ведут как минимум четыре проекта по изучению особо опасных инфекций на территории Украины, пишет «Комсомольская правда», анализируя утечки данных украинского минздрава.

Отмечается, что самым страшным представляется проект UP-8 под названием «Распространение вируса геморрагической лихорадки Крыма-Конго (вирус ГЛКК) и хантавирусов на Украине и потенциальная потребность дифференциальной диагностики у пациентов с подозрением на лептоспироз».

«Идет активная охота за РНК и синовиальной жидкостью граждан отдельных стран и этносов, которая необходима для создания точечного биологического оружия», — отметил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По его словам, работа биолабораторий на территории бывших республик СССР говорит уже о полигонных испытаниях новых видов вооружений.

Так, уточнил он, в расположенных на Украине американских биолабораториях специалисты взяли образцы сыворотки крови у 4 тыс. украинских военных «на наличие антител к вирусу ГЛКК и хантавирусам». Кроме того, американские эксперты планировали обнаружить на территории страны ранее не изученные штаммы хантавирусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Украины подтвердил, что американские военные построили на территории страны восемь биологических лабораторий, которые занимаются вопросами, связанными с созданием бактериологического оружия.

В связи с этим глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук направил официальный депутатский запрос премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, главе минздрава Максиму Степанову и министру обороны Андрею Тарану с требованием ответить на вопросы, связанные с деятельностью на территории Украины американских биолабораторий. Публичной реакции правительства Украины на этот запрос не последовало.

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