Пекин, 3 июля 2020, 09:24 — REGNUM Публикация российского Посольства РФ в Китае на официальной страничке в популярной в Китае социальной сети Weibo касательно годовщины основания Владивостока, вышедшая 2 июля, возмутил некоторых китайских комментаторов.
Такое совершенно исторически безупречное послание возмутило тех пользователей китайской сети, что придерживаются мнения, будто бы Владивосток ранее принадлежал Китаю, однако русские отняли его по несправедливым соглашениям. Нельзя сказать, что данная позиция педалируется властями Китая, но и отрицать наличие ее в Китае тоже нельзя. Достаточно взглянуть на любую географическую карту, выпущенную в Китае и увидеть вместо Владивостока китайский «Хайшэньвэй».
Некоторые пользователи отметили, что их тошнит от данной публикации, другие же начали скандировать в текстовом виде «Хайшэньвэй». Некоторые заметили, что публикация — ни что иное как провокация и оскорбление китайской нации. Особенно яростные заявляют, что готовы терпеливо ждать, пока «родная земля вернется, наконец, Китаю».
Отметим, что публикация набрала несколько миллионов просмотров и 42 комментария, пусть и написанные в едином порыве не отражают отношения всего населения Китая, хотя и отражают настроения в определенной радикально-националистической его части, которая, безусловно имеется и в руководстве страны.