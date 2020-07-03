Лондон, , 09:18 — REGNUM Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер заявил 3 июля о неизбежности проведения расследования того, какие меры принимало британское правительство в борьбе с коронавирусом, сообщает Reuters.

«Я считаю, что расследование неизбежно», — подчеркнул Стармер. — В свое время расследование будет».

«На данный момент я считаю, что важно сфокусироваться на нынешних проблемах», — добавил он.

По словам лидера оппозиционной Лейбористской партии, консервативное правительство Бориса Джонсона действовало слишком медленно. Про самого же бывшего мэра Лондона Стармер сказал, что тот хорош в риторике, но плох в управлении страной.

Напомним, в общей сложности с начала пандемии в Великобритании было выявлено более 280 тыс. случаев, от COVID-19 скончались почти 44 тыс. человек.