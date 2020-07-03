Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео поздравил граждан Белоруссии с Днём независимости республики, который отмечается сегодня, 3 июля, и призвал руководство страны провести в Белоруссии честные и свободные выборы. Об этом говорится в заявлении главы американского внешнеполитического ведомства.

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«Мы призываем правительство страны сделать всё, что в их силах, чтобы обеспечить честные и свободные выборы», — подчеркнул дипломат.

Он уточнил, что речь идёт о праве на участие в кампании широкого круга кандидатов, праве на мирные собрания, на открытый и честный подсчет голосов. Помпео подчеркнул, что фундаментальные свободы необходимы для обеспечения независимости и суверенитета республики.

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Напомним, ранее США и Евросоюз призвали белорусского лидера к соблюдению законности при проведении выборов в Белоруссии, освобождению политзаключённых и прекращению репрессий.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко, который бессменно руководит страной с 1994 года, вновь планирует переизбраться.

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