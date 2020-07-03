Брюссель, , 09:37 — REGNUM Северная Корея занимает 39-е место в рейтинге самых опасных стран мира, говорится в «Глобальном индексе рисков», составленном агентством INFORM при Европейской комиссии и опубликованном 2 июля.

Согласно опубликованным данным, по степени опасности КНДР набрала 5,2 балла из 10 возможных. По сравнению с прошлым годом, страна поднялась на 16 ступеней вверх, став еще более опасной.

Отмечается, что при составлении индекса, основанного на анализе степени опасности, уровня уязвимости и потенциала противодействия угрозам и опасностям, учитывалась ситуация в 191 стране мира. Чем выше показатель, тем выше опасность.

Между тем, Южная Корея заняла в данном рейтинге 150-е место с показателем 2,1 балла.

Самой небезопасной страной признана Сомали (8,9 балла), а самой безопасной — Сингапур (0,5 балла).