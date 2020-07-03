Москва, , 09:13 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о поддержке решения президента РФ Владимира Путина присвоить почетное звание Город трудовой доблести двадцати городам и гордится, что такое звание получил и Саратов.

«Мы поддерживаем решение президента присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» двадцати российским городам, жители которых обеспечивали Победу в тылу. Дети, женщины, старики недоедали, недосыпали, валились с ног от усталости, но трудились, обеспечивая фронт всем необходимым», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Очень важно, что указ президента подписан именно сейчас, в год 75-летия Великой Победы.

«Горжусь, что среди городов, которые удостоились этого высокого звания, — мой родной Саратов», — отметил он.

В годы войны Саратов был прифронтовым городом, подвергался бомбежкам, на фронт ушло более 680 тыс. жителей области, в сражениях за Родину погибли более 300 тыс. человек.

Для жителей Саратовской области очень важно, что Саратов стал городом трудовой доблести, ведь в годы войны в нем была сосредоточена значительная часть оборонно-промышленного комплекса, 35 крупных оборонных предприятий, сказал спикер Госдумы. Среди них Саратовский авиационный завод, выпускавший самолеты Як-1 и Як-3, нефтеперерабатывающий завод «Крекинг», шарикоподшипниковый завод, станкостроительный завод. Каждый третий самолёт для фронта был выпущен Саратовским авиационным заводом. Гитлер лично приказал уничтожить заводы «Крекинг» и авиационный».

Володин отметил, что для жителей Саратовской области и других регионов признание подвига тружеников тыла также важно, как и подвига участников сражений. И в кровопролитных боях, и в тылу, на производстве, ковалась Победа — одна на всех.

«Решение президента увековечит подвиг тех, кто ковал Победу в тылу — без их подвига она была бы невозможна. Вечная им память и вечная слава», — сказал Володин.