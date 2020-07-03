Тбилиси, , 09:40 — REGNUM Посольство США в Тбилиси 2 июля опубликовало поздравление парламенту Грузии в связи с принятием в третьем чтении законопроекта об изменении Избирательного кодекса. Текст обращения был размещен на сайте диппредставительства.

«Мы поздравляем парламент с принятием выборной реформы на основе рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ. Более года политические партии, гражданское общество и правительственные учреждения конструктивно работали над разработкой законопроекта, направленного на улучшение избирательного процесса в Грузии», — говорится в обращении.

Также американские дипломаты указали, что, по их мнению, в выборном законодательстве остались существенные недоставки. В посольстве отметили, что нужно вводить дополнительные меры, которые будут препятствовать запугиванию избирателей, увеличат прозрачность выбора членов избирательных комиссий и добавят альтернативные способы голосования для тех, кто этого не сможет сделать из-за ограничений по коронавирусу.

Тем не менее, в американском посольстве отмечают, что принятый грузинскими депутатами законопроект должен сделать предстоящие выборы более справедливыми и прозрачными.

Напомним, в парламенте Грузии 2 июля в третьем чтении приняли законопроект об изменениях в Избирательном кодексе. Он предусматривает ограничения для использования административного ресурса на выборах и вводит квоту, чтобы по партийным спискам в парламент проходило не менее 25% женщин.

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