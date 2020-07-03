Тбилиси, , 09:22 — REGNUM Депутаты парламента Грузии 2 июля в третьем чтении приняли законопроект об изменении Избирательного кодекса. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

В новой редакции кодекса внесен запрет на размещение материалов агитации ближе 25 метров от избирательных участков. Также запрещено останавливать избирателей на расстоянии 25 метров от участков. Внесены ограничения по участию чиновников в предвыборной агитации, за два месяца до начала выборов госучреждениям запрещено размещать какую-либо информацию о завершенных проектах.

Добавлены квоты на участие в выборах женщин. Их имена в списках кандидатов в депутаты от партий должны стоять не реже, чем на каждой четвертой позиции. В противном случае такие списки не будут регистрировать.

Также наложены ограничения на оплаченное эфирное время для политической агитации на телевидении, увеличены штрафы за публикацию результатов опросов во время голосования. Еще одно нововведение — запрет политической агитации за восемь часов до начала голосования.

За законопроект проголосовали 94 депутата, против — один.

Напомним, в первом чтении изменения в Избирательный кодекс были приняты 1 июля, а во втором и третьем — в течение 2 июля.

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