Пекин, , 08:45 — REGNUM Китай призвал ряд стран перестать политизировать «защиту прав человека» с целью вмешательства во внутренние дела других стран и перестать демонстрировать двойные стандарты по этому вопросу, сообщает 2 июля агентство Синьхуа.

Согласно заявлению официального представитель МИД Китая Чжао Лицзяня во время пресс-брифинга, недавние утверждения представителей Евросоюза, высказанные на заедании Совета поп правам человека ООН касательно защиты прав человека в китайском Синьцзяне, являются вмешательством во внутренние дела Китая.

Малая часть стран раскручивала вопросы, связанные с Синьцзяном, на целом ряде международных мероприятия с конца прошлого года, отметил Чжао, добавив, что множество дружественных развивающихся стран поддерживают позицию Китая и твердо отмечают завоевания Китая в борьбе с терроризмом в Синьцзяне.

По словам Чжао, 46 стран подавляющим большинством приняли совместное заявление в Совете, вновь заявив о своей поддержке политики Китая в Синьцзяне. По его словам, это свидетельствует о том, что «попытки некоторых западных стран очернить Синьцзян и бессмысленно критиковать Китай в очередной раз провалились».

Он также заметил, что Китай в Синьцзяне решает вопросы дерадикализации и борьбе с терроризмом, в том числе и вопросы расовой, религиозной и прочей сегрегации, защищая таким образом права человека.

«Сейчас все принятые меры серьезно изменили ситуацию. За более чем три года ни единого случая насилия и туристического акта не было зафиксировано в Синьцзяне. Эти позитивные достижения, сделанные Китаем, признаются всем международным сообществом», — заявил Чжао.