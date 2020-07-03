Москва, , 08:41 — REGNUM Вышедшая к конце мая в Малайзии книга о трагедии малайзийского Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года, говорит о том, что «малайзийцы стремятся сами сформировать мнение» о случившейся катастрофе. Причём делают это без «подсказок» с Запада. Такое мнение в ходе брифинга высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя публикацию книги малайзийского писателя Махадзира Ибрагима.

Читайте также: В Нидерландах возобновляются слушания по делу о сбитом в Донбассе Boeing

Дипломат подчеркнула, что это особенно важно, «учитывая, как однобоко и ангажировано на Западе годами освещается трагедия».

«Действительно, в конце мая в Малайзии издана такая книга. Насколько известно, этой информацией поделились наши эксперты», — добавила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что «автор уделил особое внимание различным версиям крушения рейса MH17, также мотивам, в том числе не всегда явным, которые, как он полагает, двигали теми или иными странами на различных этапах расследования катастрофы».

Ранее по теме: В Нидерландах предложили перенести рассмотрение дела МН17 на 2021 год

«Например США, как утверждает автор, могли использовать трагедию, чтобы обосновать необходимость новых санкций против России», — сказала представитель российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 298 человек. Украинская сторона отрицает свою причастность к произошедшему, обвиняя руководителей сопротивления, защищавших Донбасс от украинского вторжения.

22 июня в Нидерландах слушания по делу о малайзийском Boeing были возобновлены. Позднее прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела о крушении рейса MH17 на январь-февраль 2021 года. Ранее рассмотрение дела по существу было запланировано на осень 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура Нидерландов по делу MH17: целью был другой самолёт