Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Политика максимального давления США на Иран становится все менее эффективной, поскольку исламская республика выработала к американским санкциям невосприимчивость, пишет старший исследователь-аналитик Национального ирано-американского совета Сина Тоосси в статье, вышедшей 2 июля в The Foreign Policy.

«Иран продемонстрировал стойкость в условиях давления со стороны США. Хотя многим простым гражданам Ирана и приходится несладко, экономика не оказалась в свободном падении, на что надеялись многие в Вашингтоне», — подчеркнул он, отметив, что «вместо этого в стране появились признаки восстановления экономики, при этом растет внутреннее производство и занятость».

По словам главы Центрального банка Ирана Абдольназера Хеммати, валовой внутренний продукт Ирана вырос в прошлом году на 1,1%. Видный иранский экономист Саид Лейлаз также утверждает, что экономика Ирана может выдержать пандемию коронавируса и в этом году продемонстрировать рост, несмотря на вирус.

«Трамп ошибается, если считает, что «максимальное давление» приближает его к соглашению с Ираном», — указал Тоосси.

Эксперт обращает внимание на то, что с помощью этой стратегии добиться капитуляции или распада Ирана не получится. Напротив, такой подход лишь способствует укреплению враждебности между США и Ираном, которые постоянно находятся на грани войны на Ближнем Востоке.

Аналитик обращает внимание на то, что альтернативный вариант возможен, но он потребует отказа от максимального давления, на место которого должны прийти шаги по восстановлению доверия, необходимого для успешных переговоров.

«Международные отношения и рынок недвижимости не похожи», — подчеркнул он, намекая на предпринимательский опыт президента США Дональда Трампа. — Запугиванием и бахвальством хорошие сделки не заключить, для этого нужны взаимное уважение и взаимовыгодный компромисс».

«Трамп назвал себя гуру заключения сделок, но перед ноябрьскими выборами он не может похвастаться ни одной победой во внешней политике. Если он хочет какого-то подобия позитивного внешнеполитического наследия, ему нужно сойти с пути войны и на путь переговоров с Ираном», — заключил эксперт.