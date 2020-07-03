Вашингтон, 3 июля 2020, 08:41 — REGNUM Политика максимального давления США на Иран становится все менее эффективной, поскольку исламская республика выработала к американским санкциям невосприимчивость, пишет старший исследователь-аналитик Национального ирано-американского совета Сина Тоосси в статье, вышедшей 2 июля в The Foreign Policy.
По словам главы Центрального банка Ирана Абдольназера Хеммати, валовой внутренний продукт Ирана вырос в прошлом году на 1,1%. Видный иранский экономист Саид Лейлаз также утверждает, что экономика Ирана может выдержать пандемию коронавируса и в этом году продемонстрировать рост, несмотря на вирус.
Эксперт обращает внимание на то, что с помощью этой стратегии добиться капитуляции или распада Ирана не получится. Напротив, такой подход лишь способствует укреплению враждебности между США и Ираном, которые постоянно находятся на грани войны на Ближнем Востоке.
Аналитик обращает внимание на то, что альтернативный вариант возможен, но он потребует отказа от максимального давления, на место которого должны прийти шаги по восстановлению доверия, необходимого для успешных переговоров.