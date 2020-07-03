Париж, , 08:36 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон признал свою «долю оплошности» в управлении кризисом, передает BFM TV.

В то время как Франция постепенно восстанавливает нормальный ритм жизни после эпидемии, многие жители страны рассержены и осуждают плохое управление кризисом в области здравоохранения.

«Иногда я считал, что необходимо быстро идти к определенным реформам. Это может работать только через диалог. У меня много амбиций для нашей страны», — признал Эммануэль Макрон в интервью региональным информационным изданием Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции во время интервью региональным информационным изданием заявил, что страна не вышла из кризиса в области здравоохранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция не вышла из кризиса в области здравоохранения — Макрон