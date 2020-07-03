Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп гневался на подчинённых за доклады, касавшиеся России. Об этом заявил бывший помощник главы США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу СNN.

«Думаю, у меня достаточно шрамов от того, что я упоминал вещи о России, которые он, вероятно, не хотел слышать», — сказал Болтон.

По его словам, Трамп без желания слушал доклады с данными разведслужб, и выражал недовольство отдельными предложениями. В Белом доме предпринимали шаги, чтобы ответить на угрозы со стороны России, однако Трамп «ворчал и выражал недовольство», добавил экс-советник.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп не раз заявлял о желании «поладить с Россией». Источники CNN ранее рассказали о сомнениях Трампа по поводу разведывательной информации о России, поступавшей к нему.

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