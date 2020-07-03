Киев, 3 июля 2020, 08:39 — REGNUM На границе с Украиной сосредоточены три группировки российских войск общей численностью 87 тыс. человек, заявил начальник главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк, сообщило 2 июля информационное агентство Укринформ.
По словам военного, в данный момент в РФ сформированы три группировки, которые могут без объявления мобилизации проводить наступательные действия на территории Украины.
Голопатюк отметил, что численность российских войск на границе с Украиной продолжает расти.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Украине следует быть «ментально готовыми» к «нападению» России. Поводом для очередного «российского вторжения» чиновник видит в учениях «Кавказ-2020».
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Напомним, в 2014 году после государственного переворота на Украине началась гражданская война. Киев отказывается признавать свою ответственность в её развязывании, заявляя о некой «российской агрессии», которая, то ли уже идёт, то ли вот-вот должна начаться.