Киев, , 08:39 — REGNUM На границе с Украиной сосредоточены три группировки российских войск общей численностью 87 тыс. человек, заявил начальник главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк, сообщило 2 июля информационное агентство Укринформ.

«В целом численность наземной группировки ВС РФ вдоль границы Украины составляет около 87 тыс. военнослужащих, до 1100 единиц танков, до 2600 боевых бронированных машин, до 1100 артиллерийских систем, до 360 ракетных систем залпового огня, 18 оперативно-тактических ракетных комплексов», — рассказал он.

По словам военного, в данный момент в РФ сформированы три группировки, которые могут без объявления мобилизации проводить наступательные действия на территории Украины.

Голопатюк отметил, что численность российских войск на границе с Украиной продолжает расти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Украине следует быть «ментально готовыми» к «нападению» России. Поводом для очередного «российского вторжения» чиновник видит в учениях «Кавказ-2020».

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Напомним, в 2014 году после государственного переворота на Украине началась гражданская война. Киев отказывается признавать свою ответственность в её развязывании, заявляя о некой «российской агрессии», которая, то ли уже идёт, то ли вот-вот должна начаться.