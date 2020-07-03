Нур-Султан, , 08:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин записал специальное видеопоздравление по случаю 80-летия первого главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщили 3 июля в пресс-службе экс-президента.

«Искренне дорожу и горжусь нашей многолетней дружбой», — сказал российский лидер. Он отметил, что с Назарбаевым сложились добрые товарищеские отношения с самой первой встречи.

Эти отношения отличает открытость, взаимное доверие и готовность находить совместные решения по любым вопросам, добавил Путин. «Вы по праву снискали высокий авторитет у себя в стране и в России», — сказал российский лидер.

Отметим, 6 июля первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву исполняется 80 лет. В этот же день отмечается День столицы Казахстана.

Читайте также: Нурсултан Назарбаев вылечился после заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Казахстане открыли памятник Назарбаеву