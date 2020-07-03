Бишкек, , 07:35 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 3 июля подписал указ о проведении 4 октября выборов в Верховный совет — однопалатный парламент страны. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В указе говорится о том, что Центризбиркому поручено «организовать проведение выборов в соответствии с законодательством». Правительству — выделить «необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов», а также обеспечить «законность, права и свободы граждан, санитарно-эпидемиологическую безопасность и защиту здоровья» людей при проведении выборов в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Главам местных администраций, мэрам, руководителям исполнительных органов местного самоуправления в указе предписывается оказать содействие в организации работы избирательных комиссий и решении других связанных с проведением выборов вопросах.

Напомним, выборы в высший законодательный орган Киргизии, в который входят 120 депутатов, проводятся по партийным спискам. В действующем составе парламента представлены шесть политических сил республики.

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