Нью-Йорк, США, , 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков.

«Сейчас мы наблюдаем это регулярно: больше подводных лодок, еще дальше, на более длительное время», — пояснил представитель НАТО вице-адмирал Кит Блаунт.

По информации источников, в сторону Северной Атлантики с постоянных мест дислокации перемещены 10 российских подлодок. Такую активность эксперты назвали самым масштабным учением со времен холодной войны.

Ранее командующий военно-морскими силами (ВМС) США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго выразил обеспокоенность активностью российских подводных лодок в водах Средиземного моря.

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