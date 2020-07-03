Вашингтон, , 06:56 — REGNUM Законопроект о санкциях против Китая в связи с законом об обеспечении национальной безопасности в Гонконге принял Сенат США, передаёт 2 июля USA Today.

Отмечается, что сенаторы проявили единодушие и проголосовали за введение санкций единогласно. Ранее этот законопроект поддержала палата представителей Конгресса. Таким образом, документ направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Напомним, документ в случае подписания президентом ограничит действия американских банков и компаний, которые сотрудничают с китайскими чиновниками, имеющими отношение к расширению закона о нацбезопасности в Гонконге.

Ранее Китай выразил протест в связи с принятием в США законопроекта о санкциях против китайских чиновников.

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