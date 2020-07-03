Екатеринбург, , 06:55 — REGNUM В Свердловской области митрополит Кирилл поздравил губернатора региона Евгения Куйвашева с присвоением Екатеринбургу и Нижнему Тагилу почётного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба епархии.

Также поздравления от него получили мэры этих городов Александр Высокинский и Владислав Пинаев. Слова его также адресованы всем жителям этих муниципалитетов.

Как отметил Кирилл, почётное звание официально закрепляет за городами-тружениками статус городов, которые Великую Победу в тылу.

«Отрадно, что таким образом Великая Победа запечатлена и в статусе наших городов-тружеников. Это важное объединяющее начало, как и День Победы, являющийся действительно общенациональным великим торжеством», — сказал митрополит.

Он добавил, что присвоение такого звания также является свидетельством подлинной благодарности, той, которая должна быть «в нашем сердце, в нашей жизни». Это живая память о героях, перед которыми все мы находимся в неоплатном долгу.

Как сообщало ИА REGNUM, почётное получили 20 городов России. Указ подписал Владимир Путин.