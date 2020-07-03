Киев, 3 июля 2020, 06:01 — REGNUM В Киеве рассчитывают на российскую помощь в восстановлении инфраструктуры Донбасса после его «возвращения» в состав Украины, заявил 2 июля первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу «НСН».
"Верим, что Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории», — сказал он.
Кравчук добавил, что сегодня на Украине нет представления о том, «сколько будет стоить восстановление», однако власти и «в мыслях не допускают», что территории Донецкой и Луганской Народных республик больше никогда не станут украинскими.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщал, что к насилию в Донбассе Украину толкают США, Канада, Великобритания и ряд стран-членов Евросоюза.
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