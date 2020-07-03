Вашингтон, , 05:48 — REGNUM Военное командование США обеспокоено решением Китая провести учения в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море с 1 по 5 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.

«Проведение военных учений в спорном районе Южно-Китайского моря контрпродуктивно по отношению к усилиям по снижению напряженности и поддержанию стабильности», — объяснили в военном ведомстве.

В США полагают, что проведение морских учений в этом районе нарушит обязательства Китая, принятые по Декларации действий сторон в Южно-Китайском море 2002 года. В документе говорится, в частности, что стороны будут воздерживаться от шагов, которые способны обострить ситуацию в регионе.

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