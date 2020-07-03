Нур-Султан, , 05:31 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после заражения коронавирусом, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе. Об этом говорится в опубликованном в пятницу его обращении к народу республики.

«Благодаря усилиям врачей и неукоснительному выполнению их требований и рекомендаций, а также общей поддержке и всем тёплым пожеланиям я преодолел недуг, чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе», — говорится в тексте обращения.

Назарбаев подчеркнул, что он ощутил всю тяжесть этой болезни «вместе со своим народом», и пожелал всем кто в настоящее время находится на излечении «терпения, мужества и скорейшего выздоровления».

Как сообщало ИА REGNUM, тест на коронавирус первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева показал отрицательный результат. По словам пресс-секретаря экс-президента Айдоса Укибая, Назарбаев по совету врачей остаётся на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.

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