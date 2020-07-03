Москва, , 05:06 — REGNUM Результаты голосования жителей Ненецкого автономного округа по поправкам к Конституции России подтверждают, что волеизъявление проходило максимально открыто, заявила 2 июля журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.

«Это ещё раз подтверждает, что голосование прошло максимально прозрачно, что результаты достоверны, в том числе и ситуация в НАО тоже подтверждает это», — сказала она.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции РФ проходило с 25 по 1 июля. За принятие поправок высказались 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 65%. При этом в Ненецком АО большинство избирателей (54,57%) не поддержали поправки в конституцию, 44,42% проголосовали за.

Читайте ранее в этом сюжете: Памфилова: Общероссийское голосование по поправкам к Конституции состоялось