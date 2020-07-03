Богота, , 04:25 — REGNUM Колумбийский суд приостановил деятельность в стране группы американских военных до получения одобрения со стороны Сената. Об этом 2 июля сообщает газета El Tiempo.

По данным издания, решение, обязывающее президента Ивана Дуке приостановить на территории Колумбии в течение следующих двух суток всю деятельность американских военных, было принято административным судом столичного департамента Кундинамарка. Вердикт суда также предписывает президенту направить в Сенат (верхнюю палату парламента) всю информацию, имеющую отношение к прибытию в страну военнослужащих США и их деятельности.

Напомним, в начале июня в Колумбию для помощи в борьбе с незаконным оборотом наркотиков (обучение и предоставление консультаций) прибыла группа американских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники правоохранительных органов изъяли 1,2 тонн кокаина в порту города Картахена на севере Колумбии. Партия наркотиков, стоимость которых оценивается в $73 млн, была спрятана в грузовом контейнере, который должен был направиться в Германию.

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