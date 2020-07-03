Токио, , 04:11 — REGNUM Либерально-демократическая партия Японии выступила против официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в связи с принятием закона о нацбезопасности в Гонконге, передает телеканал NHK.

Партия теперь намерена подготовить резолюцию и направить ее японскому правительству. В ней депутаты выразят озабоченность ситуацией в Гонконге, а также призовут власти Японии защитить японских граждан на территории Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня власти Японии выразили сожаление в связи с принятием закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Также Токио выразил «глубокую озабоченность» по этому вопросу.

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