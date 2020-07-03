Нью-Йорк, США, , 03:51 — REGNUM Стороны противостояния в Эфиопии, где продолжаются беспорядки из-за убийства певца Хатчалу Хундессы, должны воздержаться от шагов, провоцирующих обострение ситуации, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом сообщил официальный представитель Стефан Дюжаррик 2 июля на пресс-конференции.

Глава ООН просит все силы соблюдать спокойствие. Также Гутерреш выражает соболезнования семье певца и родственникам погибших в результате беспорядков.

Кроме того, генсек поприветствовал заявление властей Эфиопии привлечь виновных к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере 81 человек погиб в ходе беспорядков в Эфиопии, которые вспыхнули в регионе Оромия из-за гибели певца и активиста народности оромо Хатчалу Хундессы 30 июня.

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